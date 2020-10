Ob proslavljanju naslova v LA-ju vsaj 76 aretiranih in osem ranjenih policistov

Los Angeles, 13. oktobra - Najmanj 76 aretiranih in osem policistov ranjenih je rezultat po-šampionske "zabave" v Los Angelesu, ki se je sprevrgla v nenadzorovano divjanje in uničevanje. Košarkarji Los Angeles Lakers so na odločilni šesti tekmi finala proti Miami Heat Gorana Dragića v Orlandu z izidom 4:2 v zmagah osvojili svoj še 17. naslov prvakov severnoameriške lige NBA.