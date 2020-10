Prvi dan predčasnih volitev v ameriški zvezni državi Georgii dolge vrste pred volišči

Atlanta, 13. oktobra - Američani so letošnje predsedniške volitve vzeli izjemno resno, o čemer pričajo dolge vrste pred volišči na prvi dan predčasnih volitev v zvezni državi Georgii, kjer je zaradi velikega navala spet prišlo do tehničnih motenj. Ljudje so ponekod v dolgih vrstah čakali po šest ur.