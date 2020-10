Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z dobički, predvsem delnice podjetij tehnološkega sektorja. Ta teden podjetja namreč začnejo objavljati četrtletne poslovne rezultate. K današnjemu Applovemu uspehu pa je pripomoglo tudi pričakovanje predstavitve najnovejšega telefona. Dobičke imata tudi podjetji Amazon in Microsoft.