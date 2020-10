V celjski bolnišnici več zaposlenih pozitivnih na koronavirus

Celje, 12. oktobra - V Splošni bolnišnici Celje se je z novim koronavirusom okužilo več zaposlenih, so poročanje medijev za STA potrdili v bolnišnici. Okuženih je 14 medicinskih sester in trije zdravniki, ki so delali na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer sicer zdravijo tudi bolnike s covidom-19.