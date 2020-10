Tokio za OI dobil tudi svoj Pride House

Tokio, 12. oktobra - V Tokiu so oblasti v nedeljo v okviru predolimpijskih projektov odprle prvo hišo ponosa (Pride House), namenjeno skupnosti LGBTQ, pa tudi ozaveščanju Japoncev in boju proti stigmatizaciji in diskriminaciji različnih oblik spolnosti v deželi vzhajajočega sonca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.