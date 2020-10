Na Koroškem ponovno nemotena dobava električne energije

Črna na Koroškem, 12. oktobra - Potem ko je bila dobava električne energije zaradi posledic nedeljskega sneženja na več območjih Koroške prekinjena, so delavci Elektra Celje danes do 17. ure odpravili vse napake na omrežju, tako da imajo vsi odjemalci ponovno nemoteno dobavo električne energije, so za STA pojasnili pri Elektru Celje. Je pa še vedno zaprtih nekaj cest.