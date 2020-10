V Italiji manj novih okužb z novim koronavirusom in več smrti zaradi covida-19

Rim, 12. oktobra - V Italiji so danes zabeležili zmanjšanje števila novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni in hkrati potrdili več smrti zaradi covida-19. V zadnjih 24 urah so potrdili 4619 novih okužb, dan prej 5456. Hkrati so potrdili 39 novih smrti zaradi covida-19. V Italiji je od začetka epidemije covida-19 v februarju umrlo 36.205 bolnikov.