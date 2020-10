Frankfurtski knjižni sejem letos kot posebna izdaja

Frankfurt, 13. oktobra - Frankfurtski knjižni sejem bo od srede do nedelje zaradi koronavirusa potekal kot posebna izdaja, ki so jo organizatorji naslovili Zdaj vsi skupaj. Običajnih stojnic, na katerih razstavljajo založniki z vsega sveta, ne bo, so pa pripravili dogodke v novih oblikah tako v sejemski dvorani in na različnih lokacijah po mestu kot na spletu.