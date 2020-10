Umar predvideva nihanja gospodarske aktivnosti in počasno okrevanje

Ljubljana, 12. oktobra - Nekateri kazalniki gospodarske aktivnosti so bili po ugotovitvah Umarja poleti že zelo blizu predkriznim ravnem, a se je okrevanje septembra umirilo. "Ponovno naraščanje okužb po Evropi povečuje že tako visoko negotovost, zato predvidevamo nadaljnja nihanja gospodarske aktivnosti in počasno okrevanje v prihodnjem letu," so izpostavili.