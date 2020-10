V DeSUS še čakajo morebitne kandidature za predsednika, Jurša in Podgoršek si želita poenotenja v podpori enemu kandidatu

Ljubljana, 12. oktobra - Za mesto predsednika DeSUS so doslej prispele tri kandidature, čakajo pa še torkovo pošto, pravi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša. Nabora kandidatov ne želi ocenjevati, pa tudi ne razkriti, komu gre njegova podpora. Sta pa tako on kot ministrski kandidat Jože Podgoršek izrazila željo, da bi poslanci in oba ministra enotno podprli enega kandidata.