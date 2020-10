Koprska policija prijela 27-letnega tatu koles

Koper/Izola, 12. oktobra - Policijski postaji Koper in Izola sta v času turistične sezone obravnavali več tatvin koles in električnih koles. Na podlagi zbranih obvestil so policisti Policijske postaje Koper ugotovili, da naj bi osem tovrstnih kaznivih dejanj izvršil 27-letnik, ki prebiva v Kopru. Isti storilec naj bi tudi na območju občine Izola ukradel tri kolesa.