Zaradi preobremenjenosti služb zamude pri izdajanju karanten, predlog za takojšnja ustna odrejanja

Ljubljana, 12. oktobra - NIJZ je v preteklem tednu dal predlog za 5731 odreditev karanten, so pojasnili za STA. A so na ministrstvu za zdravje, ki podpišejo odreditev karantene, tako obremenjeni, da prihaja do zaostankov. To bi sicer lahko reševali z določbo v predlogu novega protikoronskega paketa, da se karantena na domu odredi ustno in je izvršljiva takoj.