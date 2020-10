V policiji zavračajo očitke o nasilju nad udeleženci petkovega protestnega shoda

Ljubljana, 12. oktobra - V policiji ostro zavračajo vse očitke o nasilju nad udeleženci petkovega protestnega shoda, ki so se pojavili v javnosti. Naloga policije na neprijavljenih shodih je, da skrbi za javni red, kar so počeli tudi policisti na petkovem neprijavljenem shodu, so poudarili na Policijski upravi Ljubljana.