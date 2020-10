Beović: Zadnje ukrepe z oranžnega seznama bi že lahko sprejeli

Kot je pojasnila v današnji izjavi za medije, morajo ukrepi predvsem preprečevati dodatno srečevanje ljudi, ki se sicer ne srečujejo v družini ali službi. Gre predvsem za športne aktivnosti, servisne dejavnosti in gostinstvo.

Pred prihajajočimi jesenskimi počitnicami in 1. novembrom pa je vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Beovićeva prebivalce še pozvala, naj odpovejo vsa praznična druženja. Teh se namreč običajno udeležujejo tudi starejši, ki so ob okužbi s koronavirusom bolj ogroženi.

A ob napovedanih ukrepih Beovićeva poudarja, da so ti začasni. "Toliko že vemo o virusu, da lahko, če smo pri ukrepih učinkoviti in hitri, v obdobju dveh inkubacijskih dob oziroma v štirih tednih epidemični val zmanjšamo ter ponovno odpremo dejavnosti," je razložila.

Težava je predvsem spoštovanje že sprejetih ukrepov. Med posameznimi gostinskimi lokali in drugimi dejavnosti obstajajo precejšnje razlike pri spoštovanju ukrepov, je poudarila Beovićeva. "Pogrešamo res dosledno inšpekcijo. Če bi uspeli vzdrževati res dobre pogoje povsod, potem morda dodatni ukrepi niti ne bi bili potrebni. Popolnoma prepričani pa ne moremo biti, saj se virus v zaprtih prostorih širi bolj," je dodala.

Tudi na vprašanje, zakaj že sprejeti ukrepi ne delujejo, odgovarja, da se jih prebivalci ne držijo dovolj dosledno. "Maske so dobro dokazan ukrep, pa veste na kakšne načine vse se nosijo," je dejala in poudarila, da je precej nespoštovanja tudi ukrepov v javnem prevozu in pri zasebnih druženjih. "To so situacije, v katere je treba poseči in učinkovito zmanjšati prenos virusa. Če bi se ukrepi dosledno upoštevali, sem prepričana, bi bila situacija drugačna," je izpostavila.

Od ideje, da bi virus popolnoma izginil, pa so se poslovili, pravi Beovićeva. "Država je odprta, mej se po Evropi ne bo več zapiralo, tudi vseh dejavnosti ne," je povedala. Dokler ne bo razvito cepivo, bodo zato, tako Beovićeva, epidemijo obvladovali predvsem z zapiranjem določenih dejavnosti.