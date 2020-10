Newyorške borze teden začele optimistično

New York, 12. oktobra - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo z rastjo indeksov. Vlagatelji so v pričakovanju morebitnih novih ukrepov za pomoč gospodarstvu in pa objav četrtletnih poslovnih rezultatov, ki se začnejo ta teden. Opazneje rastejo delnice tehnoloških velikanov, kot so Apple, Tesla in Amazon.