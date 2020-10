V Manchestru ustvarili mural s podobo Iana Curtisa

Manchester, 13. oktobra - Manchester velja za mesto, ki je zaznamovalo britansko glasbeno zgodovino. Že v 60. letih so tam delovali bandi, kot so The Hollies in Bee Gees, sledilo je obdobje punka, nato pa so tam začeli vznikati bandi, kot so The Smiths, Simply Red in Joy Division. Prav frontmenu slednjih Ianu Curtisu so se ob dnevu duševnega zdravja poklonili z muralom.