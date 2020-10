V Grčiji letos velik padec prihodov beguncev in migrantov

Atene, 12. oktobra - V Grčiji so v prvi devetih mesecih letošnjega leta zabeležili velik padec prihodov beguncev in migrantov, je danes sporočil grški minister za migracije Notis Mitarakis. Od začetka leta do konca septembra so v državi našteli 12.300 prihodov, kar je 73 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta, kot so jih našteli skoraj 45.000.