V SDS koaliciji ustavnega loka ne pripisujejo uspeha, v opoziciji nadaljujejo programsko usklajevanje

Ljubljana, 12. oktobra - Na političnem parketu tudi danes še odmeva pobuda za oblikovanje t. i. koalicije ustavnega loka, ki bi predstavljala alternativi aktualni vladi Janeza Janše. Podprle so jo opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, ki pa nimajo dovolj glasov za konstruktivno nezaupnico in računajo na del poslancev koalicije. V SDS jim ne pripisujejo možnosti za uspeh.