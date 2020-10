Aipa ob desetletnici s pogledom v prihodnje izzive

Ljubljana, 12. oktobra - Kolektivna organizacija Aipa, ki uveljavlja pravice avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del, je ob desetletnici delovanja predstavila doseženo delo in izzive za prihodnost. Trenutno upravlja s pravicami na dveh področjih, ostaja pa še nekaj belih lis, da bi bili AV ustvarjalci izenačeni z ustvarjalci glasbenih in knjižnih del.