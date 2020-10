V opozicijskih vrstah kritično do vladnega obvladovanja epidemije covida-19

Ljubljana, 12. oktobra - V opozicijskih vrstah je bilo danes slišati nekaj očitkov na račun vlade in njenega obvladovanja epidemije covida-19. V LMŠ in Levici menijo, da bi vlada morala ukrepati prej, v SD in SAB pa poudarjajo, da naj vlada pri oblikovanju in sprejemanju protikoronskih ukrepov prisluhne stroki.