Za Društvo MDS poteza Banke Slovenije zavlačevanje

Ljubljana, 12. oktobra - V Društvu MDS so potezo Banke Slovenije, ki je za iskanje rešitve, s katero bi se zagotovilo sodno varstvo po izbrisih v bankah, aktivirala skupino pravnih strokovnjakov, označili za "nov pravni manever in zavlačevanje". Društvo MDS v tej zgodbi predlaga poravnavo, so spomnili.