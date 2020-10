Najvišji predstavniki treh vej oblasti pri predsedniku republike o načelu delitve oblasti

Ljubljana, 13. oktobra - V predsedniški palači bo danes potekalo srečanje najvišjih predstavnikov treh vej oblasti. Predsedniki republike, vlade, državnega zbora, ustavnega in vrhovnega sodišča ter pravosodna ministrica in generalni državni tožilec bodo spregovorili o načelu delitve oblasti - o samoomejevanju, vzajemnem nadzoru in medsebojnem sodelovanju.