Še Tsitsipas in Zverev na finale ATP

London, 12. oktobra - Sklepni turnir leta za najboljše igralce tenisa v Londonu že ima zapolnjenih šest od osmih mest, ki so na voljo. Potem ko so si mesto na zaključnem turnirju že priigrali Srb Novak Đoković, Španec Rafael Nadal, Avstrijec Dominic Thiem in Rus Danil Medvedjev, sta se jim danes pridružila še Grk Stefanos Tsitsipas in Nemec Alexander Zverev.