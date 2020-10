Iz Prištine v Kišinjov po nove točke in kamenčke v mozaiku

Ljubljana, 12. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo v Prištini prišla do zmage nad Kosovom in se tako v Moldavijo odpravlja s sedmimi točkami v ligi C in skupini 3, kolikor jih ima tudi Grčija. Selektor Matjaž Kek je bil z marsičim zadovoljen po novi zmagi, nova priložnost za želeni korak naprej pa bo v sredo v Moldaviji, kamor je ekipa poletela danes.