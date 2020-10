Organizacija pogodbe o kolektivni varnosti začela vojaške vaje v Belorusiji

Minsk, 12. oktobra - Države Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO) so danes na vadišču Losvidovo v Belorusiji začele skupne vojaške vaje. Na vajah Nezlomljivo bratstvo 2020, ki bodo trajale do petka, po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sodeluje več kot 900 vojakov z več kot 140 vozili, helikopterji in drugo vojaško opremo