Sofija in Skopje si želita kompromis v mesecu dni

Sofija/Skopje, 12. oktobra - Sofija in Skopje sta izrazila pripravljenost, da najdeta kompromis glede razlik pri razumevanju zgodovine, da bi omogočili začetek pristopnih pogajanj Severne Makedonije z Evropsko unijo. Za dosego kompromisa sta si zadali rok do 10. novembra, ko bo v Sofiji potekal gospodarski vrh EU in držav Zahodnega Balkana.