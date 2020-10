Na Koroškem brez elektrike še okoli 500 odjemalcev

Črna na Koroškem, 12. oktobra - Zaradi posledic zapadlega snega je na Koroškem brez električne energije trenutno še okoli 500 odjemalcev, ki so priključeni na distribucijsko omrežje Elektra Celje. Največ jih je brez elektrike na območju Mežice in Črne na Koroškem. Na terenu so vse elektromontažne ekipe Elektra Celje, ki se trudijo čim prej odpraviti okvare na daljnovodih.