Največja raziskovalna odprava se je s severnega pola vrnila s podatki o vplivu podnebnih sprememb

Berlin, 12. oktobra - Največja raziskovalna odprava se je danes s severnega pola vrnila v Nemčijo, potem ko so več kot leto dni zbirali informacije in podatke o vplivu podnebnih sprememb na Arktiko. Raziskovalci iz 20 držav so na severnem polu preučevali, kako toplejše podnebje vpliva na taljenje ledenikov. "Arktični ocean umira," so raziskovalci povzeli ugotovitve.