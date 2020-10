Na Reševalni postaji Ljubljana bodo izobraževanja za NPK zdravstveni reševalec nadaljevali, ko bo mogoče

Ljubljana, 12. oktobra - V Izobraževalnem centru na Reševalni postaji UKC Ljubljana, kjer izvajajo izobraževanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) zdravstveni reševalec, so zadnje izobraževanje v celoti izvedli februarja. Znova so ga želeli imeti minuli teden, a so ga prekinili zaradi slabših epidemioloških razmer. Nadaljevali bodo, takoj ko bo mogoče, so navedli.