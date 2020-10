V Pulju se začenjajo Dnevi slovenskega filma

Zagreb, 12. oktobra - V puljskem Kinu Valli se drevi s projekcijo filma Izbrisana scenarista in režiserja Mihe Mazzinija začenjajo 4. Dnevi slovenskega filma. Do četrtka bodo v sklopu dnevov prikazali še filme Igram, sem scenarista in režiserja Miroslava Mandića, Poj mi pesem scenarista in režiserja Mirana Zupaniča in Ne bom več luzerka režiserke Urše Menart.