Zlatirepca za najboljši strip prejel Črni plamen

Ljubljana, 12. oktobra - Strip Črni plamen: požig Narodnega doma v Trstu avtorjev Ivana in Zorana Smiljanića je prejel nagrado zlatirepec za najboljšo izvirno stripovsko izdajo leta. Zlatirepca za najboljši prevodni strip pa je prejel strip Nine Bunjevac Bezimena. Nagradi za najboljši domači in tuji strip podeljuje Zavod Stripolis v okviru festivala Tinta.