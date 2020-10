Zaradi požara ponoči v Celju evakuirali deset oseb

Celje, 12. oktobra - Sredi minule noči je zagorelo v Gosposki ulici v Celju. Po prvih ugotovitvah policistov sta zagorela drvarnica in ostrešje drugega objekta. Zaradi požara so evakuirali 10 stanovalcev, ki so sami poskrbeli za nastanitev, ni pa bil nihče poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z ogledom kraja požara.