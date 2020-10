Poškodovani Dragić kljub izjemni borbenosti ni imel dovolj moči za zmago Miamija

Orlando, 12. oktobra - Slovenski košarkarski as Goran Dragić je na 6. tekmi finala NBA med Miamijem in Los Angelesom stopil na parket ob koncu prve četrtine in v 19 minutah igre dosegel pet točk. Spremljanje štirih tekem finala s klopi zaradi poškodbe pa je terjalo svoj davek. Trener in soigralci pa ga zelo občudujejo zaradi želje, značaja in borbenosti.