LA Lakers do naslova po zanesljivi zmagi na 6. tekmi proti Miamiju

Orlando, 12. oktobra - Košarkarji Los Angeles Lakers so prvaki lige NBA. Na šesti tekmi finala so s 106:93 premagali moštvo Miami Heat in osvojili 17. naslov v zgodovini tekmovanja. S tem so se na večni lestvici na vrhu izenačili z Boston Celtics. Miamiju na šesti tekmi ni pomagala niti vrnitev slovenskega zvezdnika Gorana Dragića.