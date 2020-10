Na Wembleyju padla Belgija, Haaland zabil že šesti gol

Ljubljana, 11. oktobra - Angleški nogometaši so v 3. krogu lige narodov na londonskem Wembleyju premagali Belgijce z 2:1 in se prebili na prvo mesto skupine 2 v elitni ligi A. Za Angleže sta zadela Marcus Rashford (39./11 m) in Mason Mount (65.), za Belgijce pa Romelu Lukaku (16./11 m).