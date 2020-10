V Romuniji koronavirusni rekord, v BiH 302 nova primera, v Srbiji 102 novi okužbi

Bukarešta/Sofija/Beograd/Sarajevo, 11. oktobra - V Romuniji so v zadnjem dnevu spet potrdili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom. V državi imajo namreč 2880 novih primerov. Medtem so v Bolgariji potrdili 448 novih okužb, v Bosni in Hercegovini 302, v Srbiji pa 102, poročajo tuje tiskovne agencije.