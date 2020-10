Na nekaterih cestah snežne razmere

Ljubljana, 11. oktobra - Zaradi snega je za ves promet zaprta cesta čez prelaz Vršič. Na cestah Jereka - Pokljuka in Krnica - Mrzli studenec - Rudno polje so obvezne verige, medtem ko je na cestah čez prelaze Predel, Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh obvezna zimska oprema, na svojem portalu opozarja prometno-informacijski center za državne ceste.