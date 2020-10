V Rusiji rekordnih več kot 13.600 novih okužb s koronavirusom

Moskva, 11. oktobra - V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 13.634 novih okužb z novim koronavirusom. Po številu okužb je na prvem mestu Moskva, kjer so potrdili 4501 novo okužbo. V zadnjem dnevu so potrdili še 149 novih smrtnih primerov covida-19, poroča ruska tiskovna agencija Tass.