Letošnja dobitnica nagrade mira Barbara Korun

Ljubljana, 11. oktobra - Letošnja dobitnica nagrade mira je postala Barbara Korun. Z delovanjem v živo in s spremnimi besedili že leta senzibilizira slovenske bralke za vzpostavitev spolno občutljivega odnosa do sedanjosti in obenem neguje ponovno branje preteklosti ter spodbuja izgrajevanja genealogije ženske pesniške pisave na Slovenskem in po svetu.