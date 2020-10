ACH in Calcit do nove zmage

Ljubljana, 10. oktobra - Odbojkarji Calcita Volleyja in ACH Volleyja so zmagama proti Panviti Pomgradu oziroma Krki poskrbeli, da je lestvica po petih odigranih krogih državnega prvenstva vsaj približno taka, kot naj bi bila po napovedih na koncu rednega dela prvenstva. Kamničani in Ljubljančani so z 12 točkami na prvem, sledita pa jima Merkur Maribor in Salonit Anhovo.