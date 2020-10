Španci v Madridu boljši od Švicarjev, Nemci slavili v Kijevu

Ljubljana, 10. oktobra - Španski nogometaši so v 3. krogu lige narodov na stadionu Alfredo di Stefano v Madridu premagali Švico z 1:0 in zadržali prvo mesto v skupini 4 v elitni ligi A. V tej skupini nastopajo tudi Nemci, ki so po dveh neodločenih izidih dosegli prvo zmago. Elf se je po zmagi na olimpijskem stadionu v Kijevu z 2:1 prebil na drugo mesto.