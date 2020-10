V ženski 1. DOL dve zmagi s 3:0

Ljubljana, 10. oktobra - V ženskem odbojkarskem prvenstvu sta bili danes odigrani dve tekmi, obe sta se končali s 3:0, zmago so zabeležile igralke ATK Grosupljega in Sip Šempetra. Težje delo so imele Grosupeljčanke, ki so proti Ankaranu dva niza dobile po dolgem podaljšku, Šempetranke pa so bile na gostovanju pri Krimu bolj prepričljive.