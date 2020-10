Gradec, 10. oktobra - Odbojkarji Merkur Maribora so po dveh porazih proti slovenskima tekmecema na svoji tretji tekmi zabeležili prvo zmago. Uspešni so bili na gostovanju v Avstriji, kjer so po izenačenih nizih s 3:0 (19, 23, 23) premagali Union Raiffeisen Waldviertel.