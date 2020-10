Protestno pismo zaradi ravnanja policije na petkovih protestih

Ljubljana, 10. oktobra - Nekatere organizacije, gibanja, iniciative in posamezniki so v imenu petkovih protestnikov na v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča naslovili protestno pismo. V njem obsojajo ravnanje policije, ki je po njihovem v več primerih brez razloga uporabila prekomerno silo, ter zahtevajo javno opravičilo in razjasnitev dogodkov.