Pariz, 10. oktobra - Nemca Kevin Krawietz in Andreas Mies sta zmagovalca v konkurenci dvojic na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. V finalu sta s 6:3, 7:5 premagala zmagovalca OP ZDA Hrvata Mateja Pavića in Brazilca Bruna Soaresa na poti do ubranitve naslova na pariškem rdečem pesku.