Koroškim Slovencem ob stoti obletnici koroškega plebiscita zgodovinsko opravičilo za krivice

piše Maja Lazar Jančič

Celovec, 10. oktobra - V deželni hiši v Celovcu je danes potekala osrednja slovesnost ob stoti obletnici koroškega plebiscita, ki je minila v znamenju novega sobivanja in sprave med večino in manjšino. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se je koroškim Slovencem tudi v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic.