EU podaja roko sestrski celini Afriki, a do pravega partnerstva še daleč

piše posebna poročevalka STA iz Etiopije Petra von Wüllerstorff

Adis Abeba, 11. oktobra - EU podaja roko sestrski celini Afriki in ji namesto pokroviteljstva ponuja pravo partnerstvo, a pot do tja bo najmanj dolga in trnova. Etiopijo vidi kot žarek upanja v Afriki, ki ne sme ugasniti, a tamkajšnji položaj se po Nobelovi nagradi za mir z Eritrejo zaostruje. Poznavalci razmer zaskrbljeno zrejo v prihodnje mesece.