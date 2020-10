Jan Kokalj in Karin Gošek državna prvaka v krosu

Murska Sobota, 10. oktobra - Atleta Jan Kokalj (Kladivar) in Karin Gošek (Kladivar) sta v Murski Soboti postala državna prvaka v krosu. Kokalj je na 5000 m s časom 14 minut in 30,7 sekunde ugnal Primoža Kobeta (Krka, 14:53,7), sicer aktualnega slovenskega maratonskega prvaka na 42 in 21 km. Tretji je bilk Simon Navodnik (Kladivar, 15:19,1).