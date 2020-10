Tekma med Izraelom in Češko pod vprašajem

Larnaka, 10. oktobra - Iz češke nogometne zveze so sporočili, da je tekma lige narodov med Izraelom in Češko pod velikim vprašajem. Razlog za to je dejstvo, da so bili trije češki reprezentanti pozitivni na novi koronavirus, še nekaj nogometašev pa je moralo ostati v karanteni na Cipru, kjer so Čehi med tednom igrali prijateljsko tekmo.