Kalcer Radomlje do desete zmage v 2. SNL

Ljubljana, 10. oktobra - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 11. krogu 2. slovenske lige na domačem igrišču premagali Nafto s 3:1. Za vodilno ekipo so na današnji tekmi zadeli Sacha Varga, Oliver Kregar in Žan Nikolić, edini strelec pri gostih je bil Jaka Bizjak. Drugouvrščena novomeška Krka se bo v nedeljo ob 15.30 v gosteh pomerila z ekipo Šmartno 1928.